Declarações de Marko Grujic, jogador do FC Porto, na flash à Eleven Sports após a derrota diante do At. Madrid (3-1) no Dragão:

«Muito desapontados. Tínhamos o objetivo de estar na próxima fase e entrámos com esse objetivo em mente. Na primeira parte não marcamos, no canto temos de fazer melhor e depois o jogo entrou noutro caminho. O resultado não é justo, tivemos chances, vi as estatísticas, fizemos um bom jogo.»

[Capacidade mental da equipa] «A segunda parte começou a perder o controlo. As duas equipas queriam passar era muito importante para os dois clubes».

[Boa ocasião ao terminar a primeira parte] «Tenho de ver o vídeo, estou sob pressão e preciso de rematar rápido».