O FC Porto segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões em segundo lugar do grupo, apesar de ter terminado com os mesmos pontos do que o líder Barcelona, pelo que tem pela frente qualquer um dos restantes sete vencedores de grupo. Entre eles alguns dos principais favoritos.

O campeão Manchester City, o Real Madrid e o Bayern Munique são potenciais adversários dos dragões, tal como Arsenal, Atlético Madrid, Borussia Dortmund e Real Sociedad.

O sorteio está marcado para a próxima segunda-feira, 18 de dezembro, às 11h. Coloca frente a frente os vencedores e os segundos classificados de cada grupo e tem apenas duas condicionantes: não podem defrontar-se equipas do mesmo país, nem clubes que tenham estado no mesmo grupo na primeira fase, o que exclui o Barcelona da lista de possíveis rivais portistas.

Serão então estes os dois potes para o sorteio:

Cabeças de série

Arsenal

Atlético Madrid

Barcelona

Bayern Munique

Borussia Dortmund

Manchester City

Real Madrid

Real Sociedad

Não cabeças de série

FC Copenhaga

FC Porto

Inter

Lazio

Leipzig

Nápoles

PSG

PSV Eindhoven