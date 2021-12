Declarações de Pepe, jogador do FC Porto, na flash à Eleven Sports após a derrota diante do At. Madrid (3-1) no Dragão:

[Jogo foi uma guerra?] «Na primeira parte tivemos muitas oportunidades, podíamos ir com um resultado positivo para intervalo. Começámos bem na segunda, eles fizeram um golo de bola parada e acabou o jogo. Sabíamos que se fechavam bem, mas o árbitro deixou que ao Atlético levasse o jogo nesse sentido de muitas paragens, confusão, quebrar o ritmo. Faltou-nos um pouco de experiência e entrámos no jogo deles. Tiveram duas transições, fizeram o 3-0 e o nosso trabalho ficou difícil. Era um grupo difícil mas não merecíamos uma derrota tão pesada, o jogo foi mais para o nosso lado. Agradecer aos adeptos, por toda essa dificuldade que hoje é para estar num estádio, mas temos aí uma longa caminhada na Liga Europa».

«Praticamente esta fase de grupos foi o reflexo deste jogo, tivemos muitas oportunidades. Foi assim em Madrid, aqui com o Milan e fora. Temos de levantar a cabeça. Estivemos muito sólidos e concentrados até ao golo. Neste nível, quando crias tantas oportunidades e não concretizas vais sofrer e hoje sofremos bastante».

[Quer jogar mais anos na Champions?] «É difícil, hoje estou bastante triste porque queria dar esta alegria aos adeptos pela situação que vivemos. A minha felicidade é estar neste clube, ajudar os companheiros e dar alegrias aos adeptos. O futebol é um meio que dá muita alegria às pessoas».