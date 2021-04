«Picados» logo após o apito final no Chelsea-FC Porto, o atrito entre Sérgio Conceição e Thomas Tuchel começou bem cedo na partida.

Logo aos três minutos, após uma falta de Pepe sobre Havertz, o técnico dos blues protestou de forma expressiva com o árbitro. Perto da meia-hora de jogo (28m), Azpilicueta protagonizou um lance idêntico com Otávio e desta vez foi Conceição – que se queixou de ter sido insultado pelo homólogo alemão – a pedir justificações ao banco do conjunto inglês.

Refira-se que o FC Porto venceu a partida, por 1-0, mas acabou eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões uma vez que havia perdido 2-0 na primeira mão.