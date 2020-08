Tiago Craveiro, CEO da Federação Portuguesa de Futebol, falou da realização da final a 8 da Liga dos Campeões em Portugal, e destacou «responsabilidade» como a palavra forte que descreve a organização do evento.

«Responsabilidade de saber receber o evento e salvaguardar a maior competição de futebol do mundo. Foi o que eu, a minha equipa e a UEFA tentámos atingir. Responsabilidade é uma palavra forte porque sabemos que os adeptos não vão poder estar nas bancadas, como gostaríamos. Desde jogadores, treinadores e organização, o nosso objetivo é que os adeptos em casa se sintam bem ao verem o melhor futebol do mundo», disse Tiago Craveiro, em declarações ao podcast Sportspro.

Pela primeira vez na história, a fase final da Liga dos Campeões é jogada a apenas uma mão, decisão que teve de ser tomada em prol da competição.

«Foi uma decisão da UEFA em abril e hoje ainda não temos certezas de nada. Os campeonatos podiam não recomeçar e não sabíamos se íamos conseguir salvar a Liga dos Campeões. A UEFA pensou numa forma diferente de continuar esta competição, com jogos em casa e fora. Nós baseámo-nos neste modelo», continuou português, CEO da FPF.

Sobre a final a 8, o CEO garante que foi de Portugal que surgiu a ideia, pioneira em provas de clubes da UEFA.

«Mesmo com seis jogos a menos, a prova pode ser concluída. Partilhámos esta sugestão (modelo de fase final semelhante aos das competições de seleções), e como disse o presidente da UEFA, fomos os primeiros a pensar em algo assim.»

Felizmente para Tiago Craveiro, e para os portugueses, a competição avançou mesmo em solo luso, o que pode gerar receitas para o país na casa das dezenas de milhões de euros.

«Para a imagem do país, é bom mostrar que fomos capazes de ajudar a UEFA na realização da competição. Se fizermos as coisas bem, daqui a 100 anos as pessoas vão dizer que uma das maiores competições do mundo foi disputada em Lisboa. E isso é muito importante para o país», terminou.