José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate com o Benfica [0-0], no arranque do play-off de acesso à Liga dos Campeões:

[Razões para o Fenerbahçe não ter conseguido marcar] «O Fenerbahçe não conseguiu marcar porque jogou contra um adversário que defendeu muito e bem, com experiência suficiente para, quando ficou com dez, o jogo ter acabado. Souberam o gerir o jogo e utilizar as faltas invisíveis e a vontade do árbitro em acabar com isto o mais depressa possível. Se calhar, também não conseguimos marcar porque não temos muitas soluções para mudar a direção do jogo. É o que é. O novo jogador que chegou ontem [Nene Dorgeles] teria sido importante para nós, hoje, porque é um jogador que não temos. Não temos alas nem jogadores rápidos nas alas para podermos dar uma direção diferente ao jogo. Mas, não tendo sido um jogo bonito, foi um jogo de alto nível, competitivo, entre uma equipa que quis empatar e empatou, e outra que quis ganhar, mas não teve a qualidade suficiente para o conseguir».

[Bolas paradas] «Tivemos três pontapés de canto em que a bola não passou do primeiro homem. E se disser que hoje de manhã estivemos a trabalhar bolas paradas, estou a dizer a verdade. Podes ter jogadores com dois metros, mas se a bola não passa do primeiro homem, não existe perigo».

[Benfica jogou para empatar?] «Quero deixar claro que não é uma crítica, mas obviamente que a equipa que começou e a maneira como jogaram teve uma intenção de parar uma equipa que eles respeitaram. Eles têm mais potencial do que nós, mas fico contente por terem reconhecido a nossa capacidade. Quando jogas com um meio-campo com Florentino, Barrenechea e Ríos, e depois com o Aursnes a fazer de quinto defesa para o Dedic defender por dentro, estrategicamente é correto de acordo com os objetivos. Fizeram bem, conseguiram um resultado bom para eles. Quem sou eu para criticar. Já joguei em Barcelona com 10 defesas…».

[Favoritismo na eliminatória] «Não atribuo [favoritismo]. Continuo a dizer a mesma coisa, que [o Benfica] é uma grande equipa, e hoje demonstrou-o. Uma coisa é jogar fora e outra é jogar em casa. Se for eliminado na Luz, e merecer, serei o primeiro a dar os parabéns [ao Benfica], mas recuso-me a dizer que está acabado ou a dar qualquer tipo de favoritismo. Por uma questão de princípio».

[Fenerbahçe evoluiu na defesa] «Defendemos bem como equipa, mas também havia pouco a defender. Parámos contra-ataques, bloqueámos as saídas. Eles tiveram bola durante alguns períodos porque punham muita gente atrás e não é fácil deslocar tantos jogadores altos para pressionarem alto, mas foi um jogo sem perigo. Não quero muito pensar em Lisboa, mas sim em sábado. Mas obviamente que em Lisboa [o Benfica] terá uma atitude e uma ambição diferentes, é básico. Se ganharem, passam. Mas para nós também é básico: se ganharmos, passamos. É aberto, estamos vivos».