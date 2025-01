Ferrán Torres falou esta segunda-feira aos jornalistas antes do embate com o Benfica, na sétima jornada da Liga dos Campeões.

Entre vários temas, o extremo do Barcelona mostrou-se entusiasmado em jogar no Estádio da Luz e confessou que João Félix o ajudou a «sentir mais» o futebol português, depois de terem sido colegas de balneário na temporada passada.

«Estou muito feliz por poder jogar neste estádio. Vai ser um jogo bonito entre duas equipas históricas. Vamos tentar levar o jogo para o que queremos. O João Félix fez-me acompanhar mais o futebol português e eles estão a desempenhar um grande papel. É uma liga que está a fazer um ótimo trabalho», começou por dizer.

Questionado sobre as palavras de Bruno Lage, treinador do Benfica, que apontou o Barcelona como «favorito» a conquistar a Liga dos Campeões, o espanhol confessou que todos os jogadores no plantel acreditam nisso.

«Qualquer jogador do Barcelona acredita nisso. É um elogio que o treinador do Benfica nos veja como favoritos.. A Liga dos Campeões é uma competição muito importante, com um ambiente diferente. Todos queremos jogar e tentar somar os três pontos, conseguir a qualificação e ganhar confiança para a La Liga», referiu.

Por fim, o futebolista de 24 anos garantiu que quer continuar a representar o Barcelona: «O meu futuro é aqui. Jogar muitos jogos aqui e ganhar muitos títulos com o Barcelona».

O elenco catalão visita esta terça-feira a casa do Benfica, num jogo marcado para as 20h. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.