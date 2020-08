Depois da vitória por 3-0 ante o Leipzig, na noite de terça-feira, que valeu o apuramento inédito do Paris Saint-Germain para a final da Liga dos Campeões, dezenas de adeptos receberam de forma eufórica a comitiva parisiense à chegada ao hotel, em Lisboa.

Com quase todos os jogadores a saírem do autocarro de máscara, Neymar baixou-a do rosto e foi um dos protagonistas da dança e da festa no caminho para o hotel, entre o cordão de segurança montado aos fãs. O momento pode ser visto nas imagens do L'Équipe.

O PSG venceu o Leipzig no Estádio da Luz, com golos de Marquinhos, Di María e Bernat. Aguarda o adversário no jogo decisivo do próximo domingo, que vai sair do Lyon-Bayern Munique, agendado para as 20 horas desta quarta-feira.