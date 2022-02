Após reunir de emergência com o Comité Executivo a propósito da invasão da Rússia à Ucrânia, a UEFA informou que retirou a São Petersburgo (Rússia) a organização da final desta edição da Liga dos Campeões.

A final da prova vai realizar-se no Stade de France, em Paris, a 28 de maio.

No mesmo comunicado, a UEFA informa ainda que os clubes russos e ucranianos, tal como as respetivas seleções nacionais, terão, até indicação em contrário, de realizar em campo neutro os jogos enquantos equipas visitadas que realizem sob a tutela da UEFA. Significa isto que a Rússia vai defrontar a Polónia (24 de março) no play-off de acesso ao Mundial em local ainda a designar. Já a Ucrânia jogaria sempre fora de portas.

O único clube afetado será Spartak Moscovo (Rússia), presente nos oitavos de final da Liga Europa.