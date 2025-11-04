Alisson saiu do banco durante o jogo do Sporting frente à Juventus, para a Liga dos Campeões, e fez uma avaliação positiva ao encontro, na zona mista do Allianz Stadium, em Turim:

Importância do resultado

«Foi um jogo fora da nossa casa, sabíamos da qualidade do adversário, mas o importante foi termos pontuado.»

O que lhe pediu Rui Borges?

«Pediu-me para fazer o que faço sempre. Ir para cima do adversário. Sabíamos que tínhamos de ir buscar a vitória. Pediu-me para ajudar ofensiva e defensivamente. Foi o que tentei fazer. Fico feliz pelo empate.»

Empate soube a pouco?

«Se tivéssemos sido um pouco mais agressivos no último talvez tivéssemos conseguido sair daqui com os três pontos.»

É difícil jogar nestes ambientes?

«É um ambiente diferente, de Champions League, mas acabo por estar acostumado a isso porque em Alvalade também é assim. Os nossos adeptos estão sempre presentes a apoiarem-nos. Hoje também vieram e isso foi muito importante para nós. Sonhamos em jogar com uma atmosfera como esta, é gratificante.»

Avaliação à campanha do Sporting na Champions

«Estamos a ir jogo a jogo, pensando em ganhar sempre, mas ter saído daqui com um ponto também é importante para a nossa continuidade na competição.»