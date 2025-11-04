Pedro Neto é baixa no Chelsea para a visita ao Azerbaijão, onde defronta, na quarta-feira (17h45), o Qarabag, para a quarta jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

O internacional português está a contas com «um pequeno problema físico», explicou o treinador dos Blues, Enzo Maresca, sem detalhar a lesão.

O extremo, de 25 anos, vem sendo um jogador importante na estratégia do Chelsea, tendo apontado dois golos e feito duas assistências nos 14 jogos em que participou, esta temporada.

De fora no clube londrino continuam os lesionados Cole Palmer e Dário Essugo. O internacional sub-21 português apenas deve regressar aos relvados no final deste ano ou no início do próximo. «Ele vai continuar afastado por algum tempo. Não sei se (poderá voltar) em dezembro ou janeiro», comentou Maresca.

De recordar que Chelsea e Qarabag somam os mesmos seis pontos, em três jornadas, na fase regular da Liga dos Campeões.