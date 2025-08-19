Sem surpresa, Kerem Aktürkoglu foi um nome muitas vezes referido durante a conferência de imprensa de Bruno Lage de antevisão ao play-off de acesso à Liga dos Campeões com o Fenerbahçe, o principal interessado na contratação do jogador.

«Há uma proposta e, até ao final do mercado, o Aktürkoglu, ou outro jogador nosso, pode receber uma proposta. Vamos vivendo o momento. Temos de continuar a trabalhar para fazer o plantel que desejamos. O nosso foco, e o do Aktürkoglu, é o de ajudar a equipa do Benfica no jogo de amanhã», garantiu o treinador dos encarnados.

"Bombardeado" pelos jornalistas turcos com questões sobre o avançado, Bruno Lage garantiu que a decisão de ter lançado Aktürkoglu nos últimos minutos da terceira pré-eliminatória da Champions, frente ao Nice, «foi desportiva», mesmo que ela tivesse como efeito imediato impedir o jogador de defrontar as Águias no play-off caso se tivesse mudado para o Fenerbahçe.

«Cabe-me, em cada momento, decidir o que é melhor para a equipa. O Aktürkoglu está feliz em Portugal, mudou o número [da camisola] e começou a época muito bem», garantiu Lage, que fez mais uma revelação: «Gosto do Aktürkoglu e do Kökcü. Fizeram duas grandes épocas, talvez a melhor de cada um, sob a minha liderança».

Fenerbahçe e Benfica iniciam o play-off de acesso à Liga dos Campeões, esta quarta-feira [20h00], em Istambul. Pode acompanhar tudo, ao minuto, através do Maisfutebol.