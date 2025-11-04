Pote, eleito o melhor jogador do Juventus-Sporting pela UEFA, analisa o encontro na flash interview da Sport TV:

Análise ao jogo

«É uma equipa muito forte. Tem as suas individualidades e começou a mandar mais no jogo. Na segunda parte, entrámos novamente muito bem, podíamos ter feito golo, mas é o futebol. Dar uma palavra ao Rui (Silva) que fez uma excelente exibição. Vou ser honesto: não sei como me deram o prémio de melhor em campo. Para mim, o Rui Silva fez uma excelente exibição e graças a ele vamos com um ponto para Lisboa. Dar-lhe o prémio? Já lhe queria ter dado, mas a UEFA não me estava a deixar. Vou dar-lhe no balneário.»

Jejum de vitórias em Itália

«Era uma mensagem que queríamos. Este grupo tem feito alguma história, queríamos mais uma, que era acabar com esses 19 jogos sem vencer em Itália. Defrontámos uma equipa muito boa, que ainda não tinha perdido em casa e nos ia criar muitas dificuldades. Foi o que aconteceu.»

Contas na Liga dos Campeões

«Vamos entrar em todos os jogos para ganhar. É uma competição muito boa, em que vamos defrontar excelentes equipas, mas o Sporting tem de entrar sempre para ganhar.»