O segundo golo de Vinícius Júnior na goleada do Real Madrid ao Shakhtar (5-0) foi eleito o melhor da 3.ª jornada da Liga dos Campeões.

A jogada individual que encantou os adeptos foi a preferida dos adeptos numa shortlist na qual estava o golo de Paulinho na vitória do Sporting sobre o Besiktas, o de Naby Keita no Atlético Madrid-Liverpool e ainda o remate certeiro de Dzeko no Inter-Sheriff.

Reveja a obra de arte de Vinícius no vídeo associado ao artigo.