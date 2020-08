O Lyon é o último adversário do Bayern Munique no objetivo de chegar à final da Liga dos Campeões e, na véspera do embate com a equipa francesa, o técnico dos bávaros, Hansi Flick, afirmou que a sua equipa tem de demonstrar a intensidade que teve ante o Barcelona, na goleada histórica por 8-2 nos quartos de final, na passada sexta-feira.

«Temos grande intensidade e grande qualidade. Isso dá-nos confiança. Estou calmo e relaxado, porque a equipa está muito bem. Mas sabemos que temos que ter a mesma intensidade do jogo com o Barcelona para seguir para a final», alertou Flick, em videoconferência de imprensa, esta terça-feira, lançando o embate que tem lugar no Estádio José Alvalade.

O germânico avaliou a capacidade defensiva e física dos franceses, registando os clubes que o rival deixou pelo caminho para deixar o alerta. «O Lyon defende bem e corre muito. Sabemos que temos que fazer bem as coisas e que não podemos errar. Queremos chegar à final e sabemos que não vai ser fácil. O Lyon deixou pelo caminho a Juventus e o Manchester City. Acho que isso diz tudo», apontou.

Flick confirmou que o defesa francês Benjamin Pavard, habitual titular em 2019/2020, recuperou de lesão no pé esquerdo e pode ser opção para o jogo das meias-finais.

O Lyon-Bayern Munique joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.