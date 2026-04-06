Mikel Arteta, treinador do Arsenal, recebeu três boas notícias esta segunda-feira com a integração de Gabriel Magalhães, Declan Rice e Leandro Trossard no treino que o plantel cumpriu ainda em Londres, que precedeu a viagem até Lisboa para defrontar o Sporting, na terça-feira, para a Liga dos Campeões.

Rice e Trossard estão fora das opções dos Gunners desde o jogo com o Manchester City, a 22 de março, para a Taça da Liga, enquanto Gabriel Magalhães se lesionou na recente derrota frente ao Southampton para a Taça de Inglaterra.

De fora no Arsenal continua, no entanto, uma das suas principais figuras, Bukayo Saka, tal como Mikel Merino, Jurrien Timber e Eberechi Eze, todos devido a lesão.

O Sporting-Arsenal, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, joga-se na próxima terça-feira (20h00), em Alvalade. Pode acompanhar tudo sobre o encontro, ao minuto, no Maisfutebol.