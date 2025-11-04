«Benfica tem zero pontos, nós temos dois. Equipas estão sob pressão»
Treinador do Bayer Leverkusen lembra situação das duas equipas antes do duelo no Estádio da Luz
Kasper Hjulmand, treinador do Bayer Leverkusen, antevê o jogo de quarta-feira com o Benfica, no Estádio da Luz, para a quarta jornada da fase liga da Champions:
Antevisão ao jogo
«A qualidade da nossa exibição tem de ser boa. Temos de lutar, ser agressivos e de reencontrar a nossa identidade em campo. Estamos focados nisso. O Benfica vai ser igual ao que tem sido. Ambas as equipas estão sob pressão, mas estamos aqui para ganhar, tal como o Benfica. Ambos seremos agressivos para ganhar.»
«Estamos preparados para este jogo. Esperamos um Benfica muito forte, num jogo com muita intensidade. Vamos procurar vencer. Estamos focados. Será um belo duelo. O Benfica tem zero pontos, nós temos dois. As duas equipas estão pressionadas para ganhar. Estamos cá para ganhar, mas o Benfica também. Vamos todos colocar muita energia em campo para ganhar.»