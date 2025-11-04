Kasper Hjulmand, treinador do Bayer Leverkusen, antevê o jogo de quarta-feira com o Benfica, no Estádio da Luz, para a quarta jornada da fase liga da Champions:

Antevisão ao jogo

«A qualidade da nossa exibição tem de ser boa. Temos de lutar, ser agressivos e de reencontrar a nossa identidade em campo. Estamos focados nisso. O Benfica vai ser igual ao que tem sido. Ambas as equipas estão sob pressão, mas estamos aqui para ganhar, tal como o Benfica. Ambos seremos agressivos para ganhar.»

«Estamos preparados para este jogo. Esperamos um Benfica muito forte, num jogo com muita intensidade. Vamos procurar vencer. Estamos focados. Será um belo duelo. O Benfica tem zero pontos, nós temos dois. As duas equipas estão pressionadas para ganhar. Estamos cá para ganhar, mas o Benfica também. Vamos todos colocar muita energia em campo para ganhar.»