A estreia de Sevilha e Salzburgo na edição 2021/22 da Liga dos Campeões não poderia ter sido mais emocionante. O jogo terminou 1-1, mas o resultado pouco espelha a loucura que se viveu no Ramón Sánchez Pizjuán, num jogo que teve quatro penáltis!

Karim Adeyemi sofreu os três penáltis que beneficiaram a equipa austríaca, mas falhou a conversão do primeiro, ao minuto 13.

Pouco depois voltou a sofrer falta na área e avançou para a cobrança, mas essa acabou por ficar para Luka Sucic, que deu vantagem ao Salzburgo (21m).

A equipa do Sevilha continuou a oferecer "prendas" ao Salzburgo e, ao minuto 37, penálti para os visitantes. Sucic foi chamado a converter novamente, mas à segunda não conseguiu acertar no alvo.

Ainda antes do intervalo surgiu o quarto penálti do jogo, desta feita a favor do Sevilha, aproveitado por Ivan Rakitic para fazer o empate (42m).

A segunda parte foi bem mais calma, mas destaque para a expulsão de Youssef En-Nesyri, que viu o segundo amarelo por... tentar "cavar" um penálti.