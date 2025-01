Já há datas para os jogos do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, que conta com as presenças de Benfica e Sporting.

As «águias», que têm o Mónaco como adversário, jogam a primeira mão, no Principado, no dia 12 fevereiro. A segunda mão está agendada para 18 de fevereiro, no Estádio da Luz.

Quanto ao Sporting recebe o Borussia Dortmund a 11 de fevereiro e joga na Alemanha, uma semana depois, no dia 19. Todos os jogos têm início agendado para as 17:45, hora portuguesa.

Primeira mão do play-off

11 de fevereiro: Brest - Paris Saint-Germain; Juventus - PSV Eindhoven; Manchester City - Real Madrid; Sporting CP - Borussia Dortmund

12 de fevereiro: Club Brugge - Atalanta; Mónaco - Benfica; Celtic - Bayern Munique; Feyenoord - AC Milan

Segunda mão do play-off

18 de fevereiro: AC Milan - Feyenoord; Atalanta - Club Brugge; Bayern Munique - Celtic; Benfica - Mónaco

19 de fevereiro: Borussia Dortmund - Sporting; Paris Saint-Germain - Brest; PSV Eindhoven - Juventus; Real Madrid - Manchester City