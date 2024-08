Está fechado o lote de equipas que se apuraram à fase de liga da Champions, nesta quarta-feira, com os últimos resultados da segunda mão do play-off. Dínamo Zagreb, Lille, Estrela Vermelha e Slovan Bratislava passam em frente.

O Dínamo Zagreb entrou em jogo durante a tarde e venceu os azeris do Qarabag por 0-2, ficando com um esclarecedor 5-0 no agregado. Depois, à noite, o Estrela Vermelha, da Sérvia, deu a volta a uma desvantagem da primeira mão diante do Bodo/Glimt e ganhou por 2-0. Assim, anulou a primeira derrota forasteiro por 2-1.

O Lille ainda apanhou um susto, em casa do Slavia de Praga, ao perder por 2-1. Ivan Schranz, uma das figuras do Euro 2024, marcou aos 84' e deixou os checos a um golo do prolongamento. Faltaram pernas e o Lille fez uso de uma vantagem na primeira mão (2-3 no agregado).

Por fim, o Slovan Bratislava teve uma noite para recordar, em casa, ao efetuar uma reviravolta nos minutos finais diante do Midtjylland. Depois de um empate a um golo na primeira mão, os eslovacos venceram por 3-2 e apuraram-se para os milhões da Champions.

Assim sendo, estão já fechados os potes que esta quinta-feira serão sorteados. Confira-os abaixo:

POTE 1

Real Madrid

Manchester City

Bayern Munique

PSG

Liverpool

Inter

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Barcelona

POTE 2

Bayer Leverkusen

Atlético Madrid

Atalanta

Juventus

BENFICA

Arsenal

Club Brugge

Shakhtar Donetsk

Milan

POTE 3

Feyenoord

SPORTING

PSV Eindhoven

RB Salzburgo

Young Boys

Celtic

Dínamo Zagreb

Lille

Slovan Bratislava

POTE 4

AS Monaco

Sparta Praga

Aston Villa

Bolonha

Girona

Estugarda

Sturm Graz

Brest

Estrela Vermelha