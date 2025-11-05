Tomás Araújo faz o rescaldo da derrota do Benfica frente ao Bayer Levekusen, para a Liga dos Campeões, na flash interview da Sport TV:

Custa perder desta maneira?

«Sem dúvida alguma que custa mais… Controlámos o jogo, sabíamos que eles tinham um bom jogo interior quando o Grimaldo se metia por dentro, mas controlámos isso bem. Criámos as nossas oportunidades, que foram muitas, mas não conseguimos “matar” o jogo. Acontece, é futebol.»

Estratégia do Bayer Leverkusen

«Estávamos prontos. O mister falou muito sobre isso. As nossas grandes ocasiões foram muito pelo espaço que o Grimaldo deixava na linha lateral. Mas não conseguimos fazer o golo. Eles têm muita qualidade, mas o golo acaba por surgir por acaso, num lance em que o Grimaldo mete uma bola nas minhas costas… É futebol.»