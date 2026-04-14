Dembélé volta a resolver em Liverpool e PSG está nas «meias» da Champions
Avançado francês bisa num jogo marcado pelas lesões de Nuno Mendes, Doué e Ekitiké
Avançado francês bisa num jogo marcado pelas lesões de Nuno Mendes, Doué e Ekitiké
Tal como aconteceu na época passada, Ousmane Dembélé silenciou Anfield Road e confirmou o apuramento do PSG para as meias-finais da Liga dos Campeões, com novo triunfo por 2-0 frente ao Liverpool. Desta vez, os franceses não precisaram dos penáltis para selar o apuramento, mas tiveram de suar para evitar que os Reds reentrassem na discussão da eliminatória, sobretudo na segunda parte.
O Liverpool estava obrigado a uma reviravolta, no mínimo, árdua frente ao campeão europeu em título, que já tinha vencido o jogo da primeira mão por 2-0, em Paris. E não se pode dizer que os ingleses não tenham dado tudo para desafiar as probabilidades.
Depois de uma primeira parte marcada pelas lesões de Ekitiké (Liverpool), que deve mesmo falhar o Mundial, e Nuno Mendes (PSG), os Reds chegaram a asfixiar um PSG, com Vitinha e João Neves de início, pouco habituado a que lhe façam frente de forma tão descarada.
Nessa fase do jogo, valeu aos franceses o guarda-redes russo Safonov, que travou os remates perigosos de Gakpo (48m) e do ainda adolescente Rio Ngumoha (71m), lances que se destacaram da avalanche ofensiva britânica.
No entanto, contra a corrente do jogo, Ousmane Dembélé decidiu tudo (o jogo e a eliminatória), aos 72 minutos, com um belo golo, na sequência de um contra-ataque desenhado por Barcola, que substituiu o lesionado Doué no arranque do segundo tempo, e Kvaratskhelia.
Dembéle deixa o PSG com um pé nas meias 🧦#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #Liverpool #PSG pic.twitter.com/EXydtbKni5— sport tv (@sporttvportugal) April 14, 2026
No tempo de compensação, Dembélé ainda bisou, fechando as contas do encontro a passe de Barcola.
Dembélé fechou as contas do jogo e da eliminatória 🔒#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #Liverpool #PSG pic.twitter.com/WxkLJjSTeX— sport tv (@sporttvportugal) April 14, 2026
Na defesa do título conquistado na temporada passada, o PSG fica à espera do desfecho do Bayern Munique-Real Madrid para conhecer o adversário nas meias-finais da Champions.