Tal como aconteceu na época passada, Ousmane Dembélé silenciou Anfield Road e confirmou o apuramento do PSG para as meias-finais da Liga dos Campeões, com novo triunfo por 2-0 frente ao Liverpool. Desta vez, os franceses não precisaram dos penáltis para selar o apuramento, mas tiveram de suar para evitar que os Reds reentrassem na discussão da eliminatória, sobretudo na segunda parte.

O Liverpool estava obrigado a uma reviravolta, no mínimo, árdua frente ao campeão europeu em título, que já tinha vencido o jogo da primeira mão por 2-0, em Paris. E não se pode dizer que os ingleses não tenham dado tudo para desafiar as probabilidades.

RECORDE O FILME DO JOGO

Depois de uma primeira parte marcada pelas lesões de Ekitiké (Liverpool), que deve mesmo falhar o Mundial, e Nuno Mendes (PSG), os Reds chegaram a asfixiar um PSG, com Vitinha e João Neves de início, pouco habituado a que lhe façam frente de forma tão descarada.

Nessa fase do jogo, valeu aos franceses o guarda-redes russo Safonov, que travou os remates perigosos de Gakpo (48m) e do ainda adolescente Rio Ngumoha (71m), lances que se destacaram da avalanche ofensiva britânica.

No entanto, contra a corrente do jogo, Ousmane Dembélé decidiu tudo (o jogo e a eliminatória), aos 72 minutos, com um belo golo, na sequência de um contra-ataque desenhado por Barcola, que substituiu o lesionado Doué no arranque do segundo tempo, e Kvaratskhelia.

No tempo de compensação, Dembélé ainda bisou, fechando as contas do encontro a passe de Barcola.

Na defesa do título conquistado na temporada passada, o PSG fica à espera do desfecho do Bayern Munique-Real Madrid para conhecer o adversário nas meias-finais da Champions.