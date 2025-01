Sebastian Kehl, diretor desportivo do Borussia Dortmund, antevê «um duelo de iguais» com o Sporting, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendado para o mês de fevereiro.

«Foi um sorteio desafiador. Defrontar o Sporting será uma tarefa emocionante. Será um duelo de iguais, mas com a segunda mão em casa vamos conseguir», disse o antigo médio aos canais do clube germânico.

A primeira mão da eliminatória joga-se em Alvalade, em 11 de fevereiro. Uma semana depois, a 19 de fevereiro, as duas equipas reencontram-se, na Alemanha, no Signal Iduna Park.

O vencedor do play-off avança para os oitavos de final da Liga dos Campeões, onde terá como adversário o Lille ou o Aston Villa, em março.