Liga dos Campeões
Há 19 min
Entrevista surreal de jogador do Barça: «Acho que parti o nariz, vamos ver»
Eric Garcia acabou por ser conduzido ao hospital pouco depois
RAS
Eric Garcia acabou por ser conduzido ao hospital pouco depois
RAS
O empolgante Club Brugge-Barcelona, para a Liga dos Campeões, que terminou empatou a três golos, teve um pós-jogo igualmente peculiar.
Eric Garcia, defesa do Barça, falou à estação televisiva Movistar com o nariz partido, consequência de um choque violento de cabeças com Romeo Vermant, avançado do Brugge.
«Acho que parti o meu nariz. Vamos ver. Espero que o problema não seja grave», comentou Eric Garcia, após o jogo.
❗️Eric Garcia: I think my nose might be broken, we'll see, we hope the injury is as minor as possible pic.twitter.com/SS3qkJl6WQ— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 5, 2025
O jogador do Barcelona acabaria por ser encaminhado ao hospital para ser tratado ao problema no nariz.
Eric Garcia, trasladado directamente al hospital 🏥
El jugador asegura que tiene rota la nariz 🥺
¡Pronta recuperación, Eric! 🙏 pic.twitter.com/9kyoSojPTx
— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 5, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS