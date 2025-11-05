O empolgante Club Brugge-Barcelona, para a Liga dos Campeões, que terminou empatou a três golos, teve um pós-jogo igualmente peculiar.

Eric Garcia, defesa do Barça, falou à estação televisiva Movistar com o nariz partido, consequência de um choque violento de cabeças com Romeo Vermant, avançado do Brugge.

«Acho que parti o meu nariz. Vamos ver. Espero que o problema não seja grave», comentou Eric Garcia, após o jogo.

O jogador do Barcelona acabaria por ser encaminhado ao hospital para ser tratado ao problema no nariz.

