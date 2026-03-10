Na antevisão ao jogo com o Sporting, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o treinador do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, mostrou-se ciente de que vai ter pela frente «uma equipa de primeira linha na Europa», esperando um duelo «físico e com intensidade alta», na quarta-feira, na Noruega.

«Conseguimos bons resultados contra equipas portuguesas, mas esta é uma equipa diferente», lembrou o treinador norueguês, em alusão às vitórias alcançadas frente a FC Porto e Sp. Braga na época passada.

«O Sporting é uma boa equipa, ofensiva, que joga com risco e quer jogar em espaços grandes. Então, vamos precisar de ser muito coesos para não lhes abrirmos esses espaços», analisou Knutsen, que acredita que «não há segredos» ao nível estratégico: «Sabemos tudo sobre eles e eles sabem tudo sobre nós.»

O treinador do Bodo/Glimt deixou ainda muitos elogios ao goleador colombiano Luis Suárez, «um dos melhores jogadores do Sporting». «Precisamos de ter cuidado com ele, porque é inteligente e “cheira” o golo. Mas não queremos individualizar, antes perceber como podemos defender e atacar contra uma equipa muito boa», acrescentou.

«Pessoas subestimam o Sporting»

Quanto ao defesa Odin Bjørtuft avisa que, mesmo depois das vitórias frente a adversários como o Inter Milão, o Manchester City ou Atlético de Madrid, «quem pensar que defrontar o Sporting será uma tarefa fácil tem de pensar novamente».

«Sentimos que as pessoas à nossa volta nos consideram favoritos, mas internamente não sentimos isso. Acho que as pessoas subestimam o Sporting em relação aos adversários que enfrentámos anteriormente. O Sporting é uma equipa ofensiva, que vai pressionar. Temos de nos focar principalmente em nós e adaptar-nos ao que o jogo der», acrescentou o jogador de 27 anos.

O Bodo/Glimt-Sporting joga-se, na quarta-feira (20h00), no Aspmyra Stadion, na Noruega.