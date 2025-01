Leandro Barreiro, médio do Benfica, salientou, na antevisão ao jogo com o Barcelona, para a Liga dos Campeões, que «ter a confiança do treinador é sempre importante», mas lembrou que «um jogador não tem de jogar todos os jogos» e que, em cada temporada, «há muitos jogos» para se jogar.

«É sempre importante, quando entrarmos, darmos o máximo, porque o mais importante é a equipa, no fim do jogo, ficar com os três pontos. É sempre positivo ouvir que o trabalho de um jogador é visto, mas o mais importante é continuar a trabalhar. Nos momentos mais fortes e mais duros, nunca desistir e dar sempre o máximo para ajudar a equipa», acrescentou o jogador.

Benfica e Barcelona defrontam-se esta terça-feira (20h), no Estádio da Luz, para a sétima jornada da fase regular da Liga dos Campeões. Um jogo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.