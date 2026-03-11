O amasso que o Real Madrid deu ao Manchester City (3-0), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, deixou um «muito do Barcelona» Thierry Henry totalmente rendido aos encantos, na principal competição europeia de clubes, do maior rival dos catalães.

«Não sei o que metem naquelas camisolas. O que vou dizer é uma brincadeira, porque não a quero vestir, mas se a usar talvez o meu cabelo volte a crescer», brincou o antigo avançado francês num programa da estação televisiva CBS.

Sem filtros de qualquer espécie, Henry disse ainda que «quem disser que sabia que o Valverde ia fazer um hat-trick está a mentir» e elogiou a exibição do canterano Thiago Pitarch, mesmo admitindo não saber como pronunciar o seu nome: «Que jogo, ele corria por todo o lado!»

Um pouco mais a sério, o internacional francês, hoje com 48 anos, elogiou o «esforço coletivo» do Real Madrid no duelo com o Manchester City: «É assim que se ganham jogos. Todos defendiam e o Valverde teve a sua recompensa, porque tem servido o clube de forma incrível e nunca tinha conseguido marcar três golos num só jogo. Por tudo isso, é preciso reconhecer o mérito deles. Embora me custe dizê-lo, fizeram um bom trabalho.»