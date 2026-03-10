O Galatasaray ficou em vantagem no intervalo dos oitavos de final da Liga dos Campeões depois de ter derrotado o Liverpool (1-0), em Istambul, na primeira mão da eliminatória.

Os turcos marcaram cedo, por Lemina (7m), assistido por Victor Osimhen, que foi alvo de uma homenagem antes do pontapé de saída.

A primeira parte foi de constante terror para o Liverpool, que viu-se e desejou-se para lidar com a intensidade do Gala. Num dos momentos de maior perigo, Osimhen quase aproveitou uma imprecisão de Konaté na área inglesa para marcar, mas foi perdulário.

O avançado nigeriano voltaria a ser protagonista de um lance de perigo aos 63 minutos, quando chegou a festejar o 2-0, que acabou anulado devido a um fora de jogo assinalado no início da jogada.

Dez minutos depois foi a vez de o Liverpool ver um golo ser-lhe invalidado, no caso a Virgil van Dijk, devido a uma mão na bola de Konaté, numa jogada muito confusa junto à baliza turca.

Antes, Hugo Ekitiké também ficou perto de marcar, mas o guarda-redes do Galatasaray, Çakir, impediu-o com uma mancha notável.

Assim, o campeão turco visita Anfield Road no dia 18 de março com uma vantagem tangencial para defender.

Esta terça-feira, a partir das 20h00, vão jogar-se ainda os encontros Newcastle-Barcelona, Atalanta-Bayern Munique e Atlético de Madrid-Tottenham para os oitavos de final da Liga dos Campeões.