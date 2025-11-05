No centésimo jogo de Bernardo Silva na Liga dos Campeões, coube a Phil Foden, Erling Haaland e Cherki construírem o terceiro triunfo do Manchester City na atual edição da prova, frente a um Borussia Dortmund fiel ao seu estilo ofensivo, o que lhe rendeu algumas boas ocasiões de golo, sobretudo na reta final do encontro.

O nulo foi desfeito ao minuto 22 com um remate colocado de Foden, à entrada da área alemã. Logo a seguir surgiu o 2-0, da autoria do inevitável Haaland, que apontou o 18.º golo, em 14 jogos, pelo City, esta temporada.

A abrir o segundo tempo, Foden ampliou a vantagem dos ingleses numa finalização muito parecida à que lhe rendeu o tento inicial, completando o bis.

O jogo parecia decidido, mas o Dortmund nunca deixou de procurar reentrar na sua discussão. Aos 72 minutos, Anton reduziu, na sequência de uma bola parada, abrindo caminho a uns minutos finais de alguma aflição para o setor recuado do City, com o seu guarda-redes, Gigi Donnarumma, a ter de aplicar-se num par de situações.

Matheus Nunes foi o único português no onze inicial dos Blues de Manchester, tendo Rúben Dias e Bernardo Silva sido lançados por Pep Guardiola na fase de maior aperto do Borussia. Nos alemães, Fábio Silva entrou ao minuto 81.

Foi já com o quarteto luso em campo que o City chegou ao 4-1, apontado pelo francês Cherki, ao minuto 90+1.

Concluída a quarta jornada da fase regular da Liga dos Campeões, o Manchester City soma 10 pontos, enquanto o Dortmund mantém os sete com que entrou para esta ronda.