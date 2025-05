O médio português João Neves, do PSG, afirmou que vai acompanhar o Benfica-Sporting do próximo sábado, decisivo nas contas da Liga portuguesa, admitindo que «é pior quando se está a ver na televisão do que quando se está a jogar».

«Não conseguimos controlar o que está a acontecer», justificou João Neves, em declarações à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Arsenal, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, que valeu o apuramento para a final.

«Possivelmente vou estar atento, ver no sofá, ver a televisão, se não tiver treino ou algo do género. Mas se tiver também vou pedir para sair, para ir ver… estou a brincar. Vou estar a apoiar o Benfica, ainda agora fiz uma chamada com os meus amigos de lá, estão muito contentes por mim e acho que o melhor do futebol, para além de aproveitar e de jogar, é as amizades que fazemos», disse, ainda, João Neves.

«Se todas as equipas derem o melhor delas, estão mais próximas. Às vezes dás o melhor e não alcanças o que queres, por isso, se não deres, mais longe fica, acho que [os jogadores] vão dar o melhor pelo Benfica, pelo manto sagrado, por isso estou confiante», concluiu.