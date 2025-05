Declarações do médio português do PSG, João Neves, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Arsenal, em jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. O PSG está apurado para a final, na qual vai defrontar o Inter de Milão:

«Acho que, nestes jogos de Champions, todos os jogos põem-nos nos limites e é uma boa maneira de aprender. Estamos habituados a ter mais bola, mas há que saber sofrer sem ela. Estou muito contente pela equipa, por ter passado e acho que foi uma prova muito dura, mas muito boa para nós, para chegarmos à final mais preparados.»

«O presidente já nos disse que estamos a escrever uma história linda, como o PSG nunca fez. É a segunda vez que o PSG está na final, a outra foi no Estádio da Luz [ndr: derrota por 1-0 ante o Bayern], então há muitas coincidências, mas creio que o mais importante é dar o melhor de nós e, sendo assim, estamos mais próximos de chegar onde queremos.»

«Há três anos… [ndr: estava a vencer a Youth League pelo Benfica]. Significa que o tempo passa rápido. E estar agora na parte dos adultos é muito bom, já fizemos muitas coisas boas, mas pode ser que o melhor esteja para chegar.»

Também à SportTV, João Neves falou do Benfica e do dérbi que vem aí ante o Sporting, no sábado, a contar para a 33.ª jornada da Liga.