O árbitro português João Pinheiro vai dirigir o jogo entre os húngaros do Ferencváros e os azeris do Qarabag, para a primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, anunciou a UEFA, este domingo.

Pinheiro vai ter como árbitros assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, com Cláudio Pereira como quatro árbitro, Tiago Martins no videoárbitro (VAR) e Fábio Melo no assistente de VAR (AVAR).

O jogo está marcado para as 20 horas de terça-feira, em Budapeste.

João Pinheiro volta a dirigir um jogo internacional, depois de, na quarta-feira, ter apitado a Supertaça Europeia, ganha pelo Paris Saint-Germain, campeão da Europa e vice-campeão do mundo, frente ao Tottenham, no desempate por penáltis, em Udine, Itália.