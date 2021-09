Benfica e Barcelona vão a jogo esta quarta-feira às 20:00 no Estádio da Luz, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Do lado dos ‘encarnados’, Jorge Jesus não vai poder contar com o lesionado Diogo Gonçalves, que se junta a Svilar e Seferovic no lote de ausentes.

O Barcelona, por seu turno, já pode contar com Sergi Roberto e Pedri, que já recuperaram dos respetivos problemas fisícos. Jordi Alba, contudo, não viajou para Lisboa com a equipa.

O clube da Cidade Condal deverá alinhar com ter Stegen na baliza, e Dest, Piqué, Ronald Araújo e Mingueza na defesa. Busquets e de Jong serão os médios mais recuados, com Gavi, Coutinho e Depay no apoio a Luuk de Jong.

