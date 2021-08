Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, na conferência de imprensa após a vitória ante o Spartak, na Rússia (0-2), da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O técnico foi questionado sobre Rui Vitória e afirmou que quem ganhou foi o Benfica, dizendo ainda que, no final, cada treinador estava concentrado em cumprimentar os respetivos atletas:

«Não é a primeira vez que nós nos defrontamos. Importava era ganhar, jogar para ganhar e com qualidade. Foi o que o Benfica fez. O Benfica ganhou ao Spartak, o Jorge Jesus não ganhou individualmente a ninguém, isto não é uma prova individual.»

«O Spartak não foi tão forte como o Benfica. No futebol há sempre uma segunda hipótese, o Spartak tem uma hipótese em Lisboa. Tem uma boa equipa e um bom treinador. Saímos em vantagem do primeiro jogo, mas não é como começa: é como acaba.»

«Ele [Rui Vitória] foi cumprimentar os jogadores dele, eu fui cumprimentar os meus e o árbitro. Não houve aproximação. Nem reparei nisso. Mas o Spartak tem uma boa equipa. Antes, tinha a convicção que íamos jogar com um bom adversário e depois do jogo mais convicção tenho que o Spartak tem bons jogadores e uma boa equipa.»