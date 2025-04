O Real Madrid já nos habituou a grandes noites europeias e esta quarta-feira não será exceção.

O clube merengue, que lidera a lista de clubes que mais vezes conquistaram a Liga dos Campeões (15 títulos), recebe em casa o Arsenal, na segunda mão dos quartos de final da Champions. Com a derrota pesada no Emirates (3-0), na primeira volta, a equipa liderada por Carlo Ancelotti tem em mãos uma tarefa difícil, mas não impossível.

Jude Bellingham reconheceu que a equipa não esteve bem em Inglaterra e recorreu ao passado glorioso do Real Madrid para garantir que o clube mantém a ambição de passar à próxima fase, com uma reviravolta à moda antiga.

«O jogo da primeira mão teve um dos piores resultados que poderíamos imaginar, mas agora estão todos a pensar na ‘remontada’. Estamos no melhor clube do mundo. Sentimos pressão no meio disto tudo porque sabemos que temos de conseguir o melhor resultado possível» começou por dizer o médio do Real Madrid na antevisão à jornada europeia, garantindo que não ficaram surpreendidos o desempenho do emblema inglês.

«Eles [Arsenal] não nos surpreenderam, apenas as falta. Nunca tinha visto o [Declan] Rice marcar duas faltas (risos). Eles são muito bem organizados e jogam muito bem», brincou.

Com uma desvantagem de três golos e com as aspirações do clube de Madrid em seguir em frente na Champions, o médio merengue garantiu que a equipa está motivada a manter a tradição do clube a nível europeu, mas confessou que a derrota em solo inglês pesou.

«Para ser sincero... depois do jogo foi complicado [acreditar] porque foi difícil. Analisámos o que não fizemos bem, mas à medida que fomos falando e vendo as experiências que tivemos no passado, é algo que contagia todo o balneário de imediato. No autocarro, começámos a acreditar», confessou sobre o jogo da primeira mão.

«Houve noites mágicas de Liga dos Campeões no Bernabéu, acreditamos que temos uma oportunidade e que podemos fazer muito melhor. Temos de aumentar o nível de atenção e podemos lá chegar», prosseguiu o internacional inglês.

«[A palavra mais repetida no balneário é] 'remontada'. Devo tê-la ouvido um milhão de vezes, visto muitos vídeos... motiva-nos muito. É uma noite feita à medida do Real Madrid», rematou.

O Real Madrid recebe no Bernabéu, o Arsenal, esta quarta-feira, às 20h. Acompanhe o jogo, AO MINUTO, no Maisfutebol.