O treinador do Leipzig, Julian Nagelsmann, lamentou os lances que originaram o segundo e terceiro golos do Paris Saint-Germain na primeira meia-final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, mas reconheceu que o clube francês, que venceu por 3-0, foi superior no Estádio da Luz, em Lisboa.

«O segundo golo foi lamentável, um pequeno presente, como o terceiro. A este nível, somos rapidamente punidos. Queríamos jogar futebol, abrir e os erros acontecem», afirmou o técnico de 33 anos, em declarações à Sky Deutschland.

«Entrámos bem na segunda parte e levámos o terceiro golo do nada. Esta noite, o adversário foi mais forte do que nós e temos de aceitar isso. Quando revemos um jogo, obviamente encontramos sempre coisas que podíamos ter feito de forma diferente. Mas estivemos nas meias-finais, podemos orgulhar-nos disso, mas gostaríamos de ter dado um passo além», reconheceu.