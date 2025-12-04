Depois de Vlahovic, Federico Gatti tornou-se numa nova “dor de cabeça” para o treinador da Juventus, Luciano Spalletti. O defesa italiano foi submetido, esta quinta-feira, a uma pequena intervenção cirúrgica ao menisco medial do joelho direito e vai parar por um período que pode chegar às seis semanas.

Gatti lesionou-se durante o jogo com a Udinese, para a Taça de Itália, e foi visto de muletas nas horas seguintes, antes de ser definido o tratamento mais eficaz ao problema no joelho.

Numa nota publicada no seu site, a Juventus informou que a operação foi bem-sucedida e que o jogador já iniciou o programa de recuperação.

Com um período de paragem previsto de entre quatro a seis semanas, Federico Gatti fica em dúvida para a receção do clube italiano ao Benfica, na sétima jornada da fase regular da Liga dos Campeões, agendada para o dia 21 de janeiro do próximo ano.