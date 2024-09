Esta terça-feira, nos dois jogos inaugurais do novo formato da Liga dos Campeões, a Juventus e o Aston Villa venceram, entraram com o pé direito e já somam três pontos na classificação.

A Juventus recebeu o PSV e não deu qualquer hipótese ao adversário, triunfando por 3-1 em Turim.

Yildiz escreveu o nome na história e marcou o primeiro golo no novo da competição. Bola na direita, o jovem extremo conduz até à entrada da área e marca um golaço com o pé direito.

Poucos se passaram e aos 27, McKennie aproveitou para aumentar a vantagem.

Aos 52 minutos, Nicolás González, que tinha assistido para o primeiro golo, escreveu o nome na lista de marcadores e fez o 3-0.

No que parecia uma noite sem espinhas, o PSV ainda conseguiu marcar um golo de honra, autoria de Saibari.

Aston Villa dá chocolate suíço ao Young Boys

A equipa de Unai Emery foi à Suíça vencer por 3-0 na entrada da Liga dos Campeões.

Tielemans marcou o golo inaugural, aos 27 minutos, com um remate rasteiro dentro da área.

Jacob Ramsey fez o segundo, a cinco minutos do intervalo. O 3-0 surgiu já perto do apito final, aos 86 minutos, com Onana a rematar forte sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Neste momento, ambas as equipas somam três pontos, com o Aston Villa a liderar a classificação, com uma maior diferença de golos.