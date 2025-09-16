Espetáculo de luxo em Turim, onde Juventus e Borussia Dortmund empataram 4-4 no arranque da fase liga da Champions, sendo que todos os golos da partida surgiram após o intervalo.

Os alemães lideraram o marcador em três ocasiões distintas, mas não foram capazes de segurar as vantagens construídas.

Adeyemi (52m) e Nmecha (65m) foram os primeiros a colocar o Borussia na frente, avanços de Yildiz (que golaço aos 63m a passe de João Mário) e Vlahovic (67m) anularam de pronto.

O ex-Sp. Braga, Yann Couto, fez o 3-2 para o Dortmund à entrada do último quarto de hora, momento ao qual a Juventus respondeu por Thuram, que viu Kobel defender para o poste um remate com selo de golo (80m).

Pouco depois surgiu um penálti, por mão na bola de Lloyd Kelly, que Bensebaini converteu no 4-2. Na compensação, a Juve começou por reduzir, por Vlahovic, e viu Kelly redimir-se do penálti cometido no último lance da partida, quando fez o 4-4 final.

Poucos dias depois de ali ter derrotado o Inter Milão por 4-3, para a Serie A, a Juventus voltou a viver uma noite “louca” no seu estádio.