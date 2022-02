Kenji Gorré foi um dos destaques do Boavista ao assistir Makouta para o 2-2 com que os axadrezados travaram o Benfica no Bessa. O jogador neerlandês deu algumas dicas aos compatriotas do Ajax e explicou a estratégia da equipa de Petit.

«Depois do intervalo, houve um Boavista completamente diferente, com um espírito diferente. Os adeptos apoiaram-nos e deram-nos ânimo para continuar a lutar pelo resultado. Foi de doidos, ganhamos impulso, começamos a criar chances e deveríamos ter vencido o jogo. Tivemos mais posse de bola, mais remates e criámos mais oportunidades», disse, citado pelo voetbalzone.

«Decidimos colocar mais pressão e, como resultado, eles começaram a cometer erros. O Ajax joga com pressão na frente, então acho que vão controlar a partida. O Benfica não vive o seu melhor período, mas tudo pode mudar muito rapidamente quando se tem tanta qualidade no plantel. Nunca se sabe, mas acho que o Ajax vai seguir em frente», acrescentou.

O atacante de 27 anos, ainda assim, não antevê tarefa «fácil» para o Ajax na Luz e destacou Darwin Núñez, sem esquecer Nico Otamendi, Jan Vertonghen e, até, João Mário e Adel Taarabt.

«Ele está a brilhar, é muito importante para o Benfica. Dá para ver a sua evolução. As coisas não lhe correram bem no início, mas dá para ver que ele joga com confiança agora. Está a tornar-se no jogador que pode ser. Acho que ainda vamos ouvir muito mais dele», sublinhou.

«Claro que o Benfica terá problemas se não conseguir chegar a [Darwin] Nuñez, mas também tem qualidade no meio-campo e na defesa. Otamendi e Vertonghen têm muita experiência, a equipa pode aproveitar isso. Também acho que o João Mário e o Adel Taarabt são jogadores de topo e podem influenciar muito o jogo», vincou.

Gorré analisou ainda o guarda-redes encarnado, Odysseas Vlachodimos e apontou-lhe algumas falhas: «Ele é muito bom na reação, no um contra um. É um guarda-redes de linha. Acho que é menos bom em cruzamentos. As bolas do Antony e os cruzamentos do Tadic de esquerda, podem criar-lhe problemas. É vulnerável com cantos», observou.