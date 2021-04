O futebolista belga do Manchester City, Kevin De Bruyne, afirmou que Riyad Mahrez pediu para bater o livre que deu origem ao golo da vitória por 2-1 ante o PSG, esta quarta-feira, sublinhando que foi um jogo «de duas partes», com os ingleses melhor na segunda.

«Continuámos [ndr: após o 1-1 por si marcado] e, com o segundo golo do Riyad, foi bom para nós. Ele pediu-me para bater [ndr: o livre] e eu disse: “sim, se acreditas em ti…”. E marcou. Quem sou eu para dizer algo?», afirmou o médio, em declarações à BT Sport, falando também do seu golo, o que originou o empate antes da reviravolta.

Keylor Navas ficou um pouco mal na fotografia, ao ver o cruzamento de Kevin de Bruyne não desviar em ninguém na área e entrar direto. «É difícil para o guarda-redes, porque ele espera que alguém toque», comentou o jogador da equipa de Pep Guardiola, que revelou o que o técnico catalão pediu ao intervalo, com a desvantagem de 1-0 no marcador.

«Só [pediu] para jogar mais um pouco com a bola. Na primeira parte, estávamos com alguma pressa, tentámos ir para a frente muito rapidamente e não é dessa forma que nos estabelecemos como equipa. Na segunda parte, tentámos encontrar espaços com mais paciência. Eles têm uma equipa difícil de jogar contra. A progressão que tivemos como equipa foi boa», considerou.