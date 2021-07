Durante o jogo de qualificação para a Liga dos Campeões entre os polacos do Legia Varsóvia e os estónios do Flora Talin, o avançado polaco Bartosz Kapustka ficou gravemente lesionado e de uma forma pouco comum.

O jogador do Legia, colega de equipa dos portugueses André Martins, Josué e Rafael Lopes, marcou, saltou de alegria ao festejar o golo numa ação individual e acabou por torcer o joelho direito. Os colegas de equipa indicaram imediatamente que o jogador de 24 anos tinha de sair, e, apesar de ter tentado regressar ao relvado, foi forçado a abandonar o jogo pouco depois.

O clube já anunciou o diagnóstico feito ao jogador, tendo sido detetado um rompimento do ligamento cruzado do joelho, o que normalmente leva cerca de nove meses a tratar. Se assim for, Kapustka ficará de fora até abril de 2022, ou seja, o resto da temporada que mal começou.