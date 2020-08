A final da Liga dos Campeões de Lisboa foi decidida por um jogador talismã, que nem era expectável que entrasse diretamente no '11' de Hansi Flick.



Kingsley Coman, o francês fustigado por lesões ao longo da carreira, teve o seu momento ‘Mario Gotze’ e deu a vitória na prova ao Bayern com um golo frente à sua ex-equipa.



Tem 24 anos e soma 20 títulos. Um percurso brilhante, sempre nas melhores equipas.



O extremo foi formado no PSG, e em 2013 fez o primeiro jogo pela equipa principal. Sagrou-se campeão, e até 2020 venceu todos os campeonatos nacionais onde esteve inserido de forma consecutiva. Primeiro em França, depois em Itália, ao serviço da Juventus, e por último ao serviço do Bayern de Munique.



Ao todo são duas Ligas francesas, duas Ligas italianas e cinco Ligas alemãs, três Taças da Alemanha, uma Taça de Itália, uma Supertaça italiana e outra francesa, três Supertaças alemãs, uma Taça da Liga francesa… e mais recentemente a Liga dos Campeões.



Palmarés recheado para um jogador que teve a particularidade de na temporada 15/16 ter ganho quatro troféus… dois pela Juventus, e dois pelo Bayern.