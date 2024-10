O Club Brugge foi à Áustria derrotar o Sturm Graz por 1-0 num duelo entre dois adversários do Sporting nesta Liga dos Campeões.

Christos Tzolis, extremo internacional grego, anotou o único golo do jogo, aos 24 minutos, através de um fantástico remate cruzado de pé direito.

O Club Brugge, que tinha iniciado a participação na Champions com uma derrota caseira diante do Borussia Dortmund por 3-0, soma assim os primeiros pontos na competição, enquanto o Sturm Graz, próximo adversário do Sporting, mantém-se a zeros.

À mesma hora, o Mónaco salvou um ponto na visita à Croácia, onde defrontou o Dínamo Zagreb.

Com os ex-sportinguistas Ristovski e Misic de início, a equipa da casa esteve a ganhar por 2-0, com golos de Petar Sucic já em cima do intervalo e de Baturina, ao minuto 66.

Os três pontos pareciam na mão do conjunto da capital croata, mas Salisu reduziu aos 74 minutos e Zakaria fez o 2-2 final ao minuto 90, resgatando um ponto para os monegascos, que passam agora a somar 4, mais três do que o Dínamo Zagreb, que vinha de uma pesadíssima derrota na Alemanha frente ao Bayern Munique por 9-2.