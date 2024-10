O Benfica vai apresentar-se diante do Feyenoord com o mesmo onze inicial que alinhou na goleada ao Atlético Madrid no anterior jogo das águias para a Liga dos Campeões.

Depois das alterações feitas no jogo da Taça de Portugal frente ao Pevidém, Bruno Lage recupera aquele que tem sido o alinhamento predilecto desde que regressou aos encarnados.

O Benfica-Feyenoord arranca às 20h00 e pode segui-lo no AO VIVO do Maisfutebol.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Florentino, Aursnes e Kökcü; Di María, Pavlidis e Aktürkoglu.

ONZE DO FEYENOORD: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko e Bueno; IB Hwang, Milambo e Quinten Timber; Ibrahim Osman, Ueda e Igor Paixão.