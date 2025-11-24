Manu Silva é a grande novidade nos convocados do Benfica para a deslocação das águias a casa do Ajax, nesta terça-feira em jogo a contar para a 5.ª jornada da Liga dos Campeões.

O médio de 24 anos, que não joga desde que se lesionou com gravidade num joelho em fevereiro passado, integrou a comitiva encarnada que embarcou para Amesterdão, podendo estar iminente o regresso à competição.

José Mourinho convocou 25 jogadores, entre os quais alguns jovens da equipa B. Rodrigo Rêgo, que se estreou pelas águias no jogo com o Atlético, na passada sexta-feira, também embarcou.

«Sempre confiante, duelo decisivo e importante», reconheceu Rui Costa, presidente do Benfica, à passagem pelos jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

CONVOCADOS DO BENFICA

Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Diogo Ferreira;

Defesas: Otamendi, Dahl, António Silva, Tomás Araújo, Obrador, Joshua Wynder e Dedic;

Médios: Aursnes, João Rego, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro, Sudakov, João Veloso, Diogo Prioste e Manu Silva;

Avançados: Prestianni, Schjelderup, Rodrigo Rêgo, Ivanovic, Pavlidis e Henrique Araújo.