O Barcelona e o Atlético Madrid venceram, respetivamente, o Eintracht Frankfurt e o PSV Eindhoven e somaram mais três pontos importantes rumo à continuidade na Liga dos Campeões.

Em Camp Nou, os alemães adiantaram-se no marcador aos 21 minutos por Knauff, na concretização de uma transição letal, e ainda alimentaram a esperança de nova vitória três anos e meio depois do triunfo nas meias-finais da Liga Europa.

Ao intervalo, Hansi Flick lançou Marcus Rashford no jogo e o inglês cedido pelo Manchester United assistiu de forma soberba Jules Koundé para o 1-1 ao minuto 50.

Nem três minutos depois, Koundé bisou, novamente de cabeça, mas a passe de Lamine Yamal.

Agora com dez pontos, o Barça está em posição de play-off de acesso aos «oitavos».

À mesma hora, mas nos Países Baixos, o Atlético Madrid aplicou uma receita semelhante à dos rivais espanhóis, mas com vitória por 3-2. A equipa de Diego Simeone entrou a perder (Guus Til aos 10m), mas empatou a poucos minutos do intervalo por Julián Álvaraz na sequência de um erro crasso alheio.

Na segunda parte, Hanko assinou a reviravolta dos colchoneros aos 52 minutos e pouco depois Sorloth considou-a.

Já nos minutos finais, Pepi ainda alimentou a incerteza, mas a equipa neerlandesa não conseguiu chegar à igualdade.

O Atlético Madrid tem agora 12 pontos na Champions e salta, à condição, para o grupo das equipas apuradas diretamente para os oitavos de final da Champions.