A FIGURA: SUDAKOV

Cumpriu alguns minutos no jogo com o Santa Clara na passada sexta-feira e estreou-se a titular nesta terça-feira. Assistiu Enzo para o 1-0 e foi de outro passe dele (com uma carambola pelo meio) que nasceu o 2-0 assinado por Pavlidis. Teve outros apontamentos técnicos que mostram ser um jogador diferenciado. Se é capaz de fazer a diferença quando ainda não conhece os companheiros, quando os conhecer poderá dar às águias o futebol criativo que lhes tem faltado. Mas vai precisar de ajuda.

O MOMENTO: 2-3 do Qarabag. MINUTO 86

Um empate com uma das mais frágeis equipas da Champions já era um mau resultado, mas o pior acabou mesmo por acontecer com o golo que permitiu à equipa azeri consumar a reviravolta e arrancar um triunfo surpreendente, mas justo na Luz.

NEGATIVO: António Silva

Foi um dos melhores jogadores do Benfica neste arranque de temporada, mas nesta terça-feira teve uma das piores noites desde a estreia pela equipa principal das águias com Roger Schmidt há três anos. Falhou no 2-2, mas acumulou erros ainda mais graves que por pouco não originaram outros golos do Qarabag.

OUTROS DESTAQUES

Enzo Barrenechea: estreou-se a marcar pelo Benfica num cabeceamento certeiro após canto de Sudakov. Esteve em claro destaque no bom período do Benfica até perto da meia-hora de jogo, altura em que a equipa de Bruno Lage já vencia por 2-0. Além de distribuir jogo com alta qualidade, impôs-se nos duelos. Depois de um excelente início de jogo, baixou de rendimento, acumulando maus timings de pressão que permitiram à equipa azeri criar várias vezes perigo pelo corredor central.

Dedic: recuperou em tempo recorde de uma mazela sofrida ao serviço da seleção da Bósnia há uma semana e mostrou que, com ele, o corredor das águias é substancialmente mais perigoso. Estabeleceu novamente uma boa parceria com Aursnes e mostrou o habitual atrevimento nas iniciativas individuais.

Kady: fez um passe teleguiado que Duran, por pouco, não aproveitou para fazer o 2-2 e a seguir acertou no ferro esquerdo da baliza de Trubin. Alguns dos momentos de qualidade com bola do Qarabag passaram por ele. Soube tirar partido das precipitações de Enzo sem bola.

Duran: quase marcou de cabeça a passe de Kady, ameaçou a fechar a primeira parte e o golo chegou mesmo nos minutos iniciais da segunda parte quando escapou a António Silva e disparou rasteiro e colocado de pé esquerdo. O avançado que chegou a Portugal pela porta do Lusitânia dos Açores há três anos e que deixou recentemente o Portimonense, impôs-se várias vezes a António Silva, tornando a noite do jovem central num autêntico pesadelo.