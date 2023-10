A FIGURA: Kubo

Jurásek e Otamendi penaram para travar o talentoso japonês, maior desequilibrador do conjunto basco. Sempre que a bola lhe chegava, a Luz ficava em sobressalto. Na primeira parte ensaiou pelo menos três vezes o remate e protagonizou um sem número de rasgos, registo que manteve na etapa complementar. Intratável no um para um, atirou à barra aos 67 minutos quando a Real Sociedad já vencia. Uma dor de cabeça elevada ao Kubo que só chegou ao fim aos 77 minutos… quando foi substituído.

O MOMENTO: golo da Real Sociedad. MINUTO 63

Há muito que a Real Sociedad justificava o golo, que surgiu aos 63 minutos. O momento que define o jogo na Luz e, quem sabe, o fim das aspirações do Benfica nesta Liga dos Campeões.

OUTROS DESTAQUES

João Neves: começa a ser repetitivo escrever quase sempre o mesmo sobre o 87 do Benfica, mas a culpa é, definitivamente, dele. Não se deixou contagiar pelo péssimo jogo de quase todos os jogadores encarnados. Nunca baixou os braços, entregando-se com empenho máximo em todos os lances. Reclamou mais protagonismo na reta final do jogo.

Aursnes: começou o jogo ao lado de João Neves no meio-campo, passou para a esquerda após a saída de João Mário e a entrada de Kökcü, voltou ao centro quando Schmidt ensaiou um 4x3x3 e acabou a jogar a lateral-direito. Não fez um grande jogo, mas o compromisso do norueguês merece ser destacado. Ainda ameaçou o golo aos 87 minutos.

Brais Méndez: na primeira parte já tinha feito abanar as redes de Trubin, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. Contribuiu para o ascendente da equipa basca, quer através de equilíbrios, quer através de boas entregas de bola e criação de linhas de passe. Na segunda, fez o 1-0 aos 63 minutos com uma finalização na pequena-área. Tem três jogos na carreira na Champions e… marcou em todos.

Zubimendi: intratável no meio-campo da Real Sociedad, onde mostrou notável capacidade nos duelos, mas também critério a distribuir. Condicionou muito o jogo do Benfica. Ao ponto de se ter visto a acompanhar Kökcü até à área do Benfica quando o turco procurava receber de Trubin para iniciar a construção.