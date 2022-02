Bernardo Silva lidera o contigente do Manchester City na equipa da semana na Liga dos Campeões. Com cinco representes, entre eles também João Cancelo, o conjunto inglês é o mais representado entre os oito emblemas que estiveram em competição no arraque dos oitavos de final da Champions.

Bernardo é, aliás, o jogador com melhor pontuação entre aqueles que compõem o onze e está entre os nomeados para jogador da semana, juntamente com Van Dijk (Liverpool), Camara (Salzburgo) e Mbappé, do PSG.

Além da dupla portuguesa, Mahrez, Foden e Sterling são os outros jogadores do Manchester City na equipa da semana.